كوريا الجنوبية تدخل في مرحلة المجتمع فائق الشيخوخة

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قالت وزارة الشؤون الداخلية الكورية أمس الثلاثاء إن كوريا الجنوبية أصبحت رسميا "مجتمعا فائق الشيخوخة" حيث يبلغ 20% من سكانها 65 عاما أو أكثر.ووفقا لبيانات الوزارة، فإنه حتى يوم أول من أمس الاثنين، بلغ عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما 10 ملايين و244 ألفا و550 شخصا، وهو ما يمثل 20% من إجمالي عدد السكان المسجلين البالغ عددهم 51 مليونا و221 ألفا و286 شخصا.وتصنف الأمم المتحدة المجتمعات على أساس نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، حيث يعتبر المجتمع "مسنا" إذا تجاوزت النسبة 7%، و"مجتمع شيخوخة" إذا تجاوزت 14% و"مجتمع فائق الشيخوخة" إذا تجاوزت النسبة 20%.وحسب الجنس، بلغت نسبة الرجال الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في كوريا 17.8% و22.2% للنساء.وحسب المنطقة، شكلت منطقة سيول الكبرى 17.7% من إجمالي عدد كبار السن المسجلين، في حين شكل أولئك الذين يعيشون خارج منطقة العاصمة 22.4%.