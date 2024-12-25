أوكرانيا تكشف عن رسالة مكتوبة وجدت في جثة جندي كوري شمالي في كورسك

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كشفت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية أمس الثلاثاء عن رسالة وجدت في جثة جندي كوري شمالي قُتلت في المعارك الدائرة في منطقة كورسك الروسية.وقد كُتبت الرسالة بتاريخ 9 ديسمبر، وتقول إنها تتمنى عيد ميلاد سعيدا للرفيق "سونغ جي ميونغ".ومن المفترض أن الرسالة كانت مخصصة للإرسال، لأن قوات العمليات الخاصة قالت إن الاسم الذي يبدو أنه "جونغ كيونغ هونغ" كان موجودا على جواز سفر الجندي الكوري الشمالي المقتول.ويأتي الكشف عن ذلك بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من يوم الاثنين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن أكثر من ثلاثة آلاف جندي كوري شمالي قُتلوا أو جُرحوا في القتال ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك.