البنك المركزي الكوري يقول إنه سيخفض سعر الفائدة الرئيسي بدرجة أكبر العام القادم

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قال البنك المركزي الكوري إنه سيخفض سعر الفائدة القياسي بدرجة أكبر العام القادم، مع مراعاة المخاطر الاقتصادية. وكشف البنك المركزي عن هذه الخطة في تقرير أصدره اليوم الأربعاء حيث قال إنه سيستمر في الحفاظ على استقرار معدل التضخم وتخفيف الضغوط الهبوطية على الاقتصاد مع مراقبة مخاطر الاستقرار المالي عن كثب.وعلى وجه الخصوص، أكد البنك أنه سيأخذ في الاعتبار المخاطر السلبية الأكبر على الاقتصاد الناتجة عن توسع حالة عدم اليقين السياسي، وزيادة المنافسة العالمية في الصناعات الرئيسية والتغيرات في بيئة التجارة. كما تعهد البنك المركزي الكوري بتنفيذ التدابير في الوقت المناسب لتحقيق الاستقرار في السوق المالية والنظام، بما في ذلك تعزيز وظائف الإنذار المبكر، نظرا لعدم اليقين في المشهد السياسي، بما في ذلك اتجاه السياسة الاقتصادية للحكومة الأمريكية القادمة والمخاطر الجيوسياسية. وقال البنك إنه سيقرر ما إذا كان سيمدد تدابير استقرار السوق، مع مراقبة اتجاهات السوق. وفيما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي، قال البنك المركزي الكوري إنه سيوفر سيولة كافية من العملات الأجنبية وسيخفف القيود التنظيمية المتعلقة بالعملة الأجنبية بالتعاون مع الحكومة إذا لزم الأمر.