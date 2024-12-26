البرلمان يصوت على تعيين قضاة المحكمة الدستورية اليوم الخميس

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تخطط أحزاب المعارضة الكورية لتمرير اقتراحات لتعيين 3 قضاة في المحكمة الدستورية في جلسة برلمانية عامة اليوم الخميس.ويعتزم الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، وأحزاب المعارضة الصغيرة الأخرى، طرح الاقتراحات للتصويت خلال الجلسة.وقد عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة بجلسات الاستماع لتعيين المسؤولين الحكوميين جلسات لتأكيد تعيين كل من "ما يون هيوك" و"جونغ غيه صون" و"جو هان تشانغ" يوميْ الاثنين والثلاثاء، قبل اعتماد تقارير الجلسات.وقاطع حزب قوة الشعب الحاكم جلسات الاستماع، بحجة أن الرئيس المؤقت "هان دوك سو" يفتقر إلى السلطة اللازمة لتعيين قضاة المحكمة الدستورية بناء على توصية البرلمان.وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يتم تمرير الاقتراحات في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.وقد أصر الحزب الديمقراطي على ضرورة أن يقوم الرئيس المؤقت بتعيين المرشحين على الفور بمجرد تمرير الاقتراحات، محذرا من أنه سيتخذ خطوات لعزل "هان" إذا لم يمتثل لذلك.