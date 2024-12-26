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الدولية

الرئيس الأمريكي يوقع على مشروع قانون الدفاع لعام 2025

Write: 2024-12-26 10:11:03

الرئيس الأمريكي يوقع على مشروع قانون الدفاع لعام 2025

Photo : YONHAP News

وقّع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025، والذي يتضمن خططا للإبقاء على الوجود الحالي للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.
وقالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن "بايدن" وقع أول من أمس الثلاثاء على مشروع قانون سياسات الدفاع السنوية، بقيمة 895.2 مليار دولار أمريكي.
ويطالب مشروع القانون الولايات المتحدة بالإبقاء على 28 ألفا و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، وتعزيز قاعدة الصناعات الدفاعية المتبادلة معها، مع إعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع.
كما يطالب مشروع القانون وزارة الدفاع، بنتاغون، بتقديم تقرير عن خطط تعزيز الردع الأمريكي الموسع لكوريا الجنوبية، وسبل تعزيز التعاون الدفاعي الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.
ومع ذلك، لا يُعد البند الخاص بوجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ملزما قانونيا.

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