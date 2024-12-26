استمرار الصدام بين الأحزاب السياسية بشأن عزل الرئيس المؤقت

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استمر الصدام بين الأحزاب السياسية في يوم عيد الميلاد أمس الأربعاء بشأن إصدار مشروعي قانونين لتعيين مستشار خاص للتحقيق مع الرئيس "يون صوك يول" ومع السيدة الأولى "كيم كيون هي"، وبشأن عزل الرئيس المؤقت "هان دوك سو".وفي مقابلة إذاعية، قال النائب الأول لزعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "بارك سونغ جون" إن حزبه سيقدم اقتراحا لعزل "هان" إذا امتنع عن تعيين قضاة المحكمة الدستورية الثلاثة على الفور بعد تمرير اقتراحات تعيينهم في الجلسة البرلمانية العامة اليوم الخميس.وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "هان مين سو" في برنامج آخر إن "هان" طلب من الحزبين التوصل إلى حل لتشريعات التحقيقات الخاصة وتعيينات قضاة المحكمة الدستورية، في محاولة لتأخير التحقيقات ذات الصلة ومداولات المحكمة الدستورية.وردا على ذلك، قال كبير المتحدثين باسم حزب قوة الشعب الحاكم "كيم ديه شيك" في برنامج إذاعي على قناة "كي بي إس" إن الحزب الديمقراطي يواصل ما وصفه بـ"الديكتاتورية والعنف التشريعي".واتهم "كيم" الحزب الديمقراطي بأنه يستهدف تدمير المعسكر الحاكم، حيث يتحرك بتسرع شديد على الرغم من وجود متسع من الوقت.