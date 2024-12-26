المحكمة العليا تؤكد أن تعيين الرئيس المؤقت للقضاة لا ينتهك الدستور

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أكدت المحكمة العليا أن تعيين الرئيس المؤقت "هان دوك سو" لقضاة جدد في المحكمة العليا لن ينتهك مبادئ الدستور.ووفقا لمكتب النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، "باك هيه ريون"، أمس الأربعاء، أصدرت المحكمة العليا هذا التقييم في وثيقة قدمتها إلى النائبة بشأن سؤالها حول ما إذا كان الرئيس المؤقت لديه سلطة تعيين القضاة المرشحين الذين حصلوا على موافقة البرلمان.وفي الوثيقة، قالت المحكمة إنه على الرغم من أن الرئيس هو من يعين في نهاية المطاف قضاة المحكمة العليا، إلا أن هذا الأمر يتطلب توصية من رئيس المحكمة العليا وموافقة البرلمان.وأشارت المحكمة إلى أن رئيس المحكمة العليا أوصى بالفعل بمرشحين يوم 26 نوفمبر، وقد قبل الرئيس التوصية وطلب جلسة تأكيد برلمانية يوم 12 ديسمبر، وذلك قبل وقت قصير من تمرير اقتراح بعزله في البرلمان.ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع لتأكيد تعيين "ما يونغ جو" يوم الخميس، والذي تم ترشيحه لخلافة قاضي المحكمة العليا "كيم سانغ هوان" الذي سيتقاعد يوم الجمعة.