توقعات بقيام بلينكن بزيارة أخيرة إلى كوريا الجنوبية الشهر القادم

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من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" كوريا الجنوبية في رحلة وداع أخيرة، قبل انتهاء فترة إدارة "جو بايدن" الشهر القادم.وقال مصدر دبلوماسي في سيول أمس الأربعاء إن زيارة "بلينكن" من المرجح أن تتم بين أوائل ومنتصف يناير قبل انطلاق إدارة "ترامب" الجديدة يوم 20 يناير، ولا يزال الموعد المحدد قيد المناقشة.كما أفادت التقارير بأن "بلينكن" سيزور اليابان ضمن جولته الأخيرة.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول إن الحكومة تعمل على الترتيب لعقد لقاء مع وزير الخارجية "جو تيه يول" خلال تلك الزيارة.ومن المتوقع أن يشدد "بلينكن" على قوة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مع التعبير عن موقفه من أزمة الأحكام العرفية والديمقراطية في كوريا الجنوبية.