اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والفلبين تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين كوريا الجنوبية والفلبين حيز التنفيذ يوم الثلاثاء القادم.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إنها عقدت جلسة إحاطة ترويجية عن اتفاقية التجارة الحرة في أحد الفنادق في سيول اليوم الخميس للتعريف بالنقاط الرئيسية للاتفاقية التجارية، التي ستلغي كوريا بموجبها التعريفات الجمركية على 94.8% من المنتجات الفلبينية، بينما ستقوم الفلبين بإلغاء 96.5% من الجمارك على المنتجات الكورية.وستلغي اتفاقية التجارة الحرة على الفور رسوم الاستيراد البالغة 5% على السيارات الكورية، على أن يتم إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية والهجينة الكورية على مدى 5 سنوات تدريجيا.كما ستلغي الاتفاقية التجارية أيضا الرسوم الجمركية المفروضة على الموز الفلبيني بنسبة 30% في غضون 5 سنوات، بدءا من تخفيضها بنسبة 6% هذا العام.وكانت الفلبين خامس دولة في رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، توقع اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية.