الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

سيول تستعد لاستضافة أولمبياد 2036 الصيفية

Write: 2024-12-26 14:01:39Update: 2024-12-26 14:50:51

سيول تستعد لاستضافة أولمبياد 2036 الصيفية

Photo : YONHAP News

صرح  عمدة  مدينة  سيول  "اوه  سيه  هون"  بأن  الإجراءات  بدأت  للاستعدادات  لاستضافة الأولمبياد  الصيفية  لعام  2036.
جاء  ذلك  في  منشور  كتبه  "اوه"  على  مواقع  التواصل الاجتماعي،  حيث  أوضح  أن  بلدية  سيول  ستبدأ  الاستعدادات  الفعلية لاستضافة  الأولمبياد  بإجراء عمليات  تفتيش  ميداني، وقال  إنه  مثلما  كانت  أولمبياد سيول  لعام  1988  لحظة  تاريخية لإظهار  القوة  والإمكانيات الكورية،  فسوف  تكون  أولمبياد  سيول  لعام  2036  علامة  تاريخية أخرى  تدل  على  قوة  كوريا  الناعمة  ورؤيتها المستقبلية،  مشيرا  في  هذا  الصدد  إلى  أن  كوريا  أصبحت  دولة  قوية  عالميا  من  خلال  الأفلام وأغاني  الكي  بوب  والمسلسلات  الدرامية.
وأضاف  أن  بلدية  سيول  أجرت  دراسات جدوى  على  استضافة الأولمبياد  سابقا،  وتوصلت إلى  جدواها  الاقتصادية بكل  وضوح،  مؤكدا  على  أن  الأولمبياد  المستدامة، والأولمبياد  التي  يتحقق  فيها  التلاحم بين  المدن  والبيئة، والعالم  المتصل  بالجميع من  خلال  الرياضة، هي  القيم  التي  ستتمكن  أولمبياد سيول  من  تحقيقها.
يشار  إلى  أنه  تم  تأمين  الجدوى الاقتصادية  والرأي  العام  المؤيد  لاستضافة الأولمبياد  وهما  من  العناصر  الأساسية لاستضافة  أولمبياد  سيول  لعام  2036.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;