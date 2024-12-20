الكشف عن المَوْسم الثاني من مسلسل لُعبة الحَبّار

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تم الكشف عن الموسم الثاني من المسلسل الكوري "لعبة الحبار"، الذي حظى برواج عالمي عبر منصة نتفليكس، في الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت كوريا الجنوبية.وصرحت منصة نتفليكس بأنه تم الكشف عن الموسم الثاني من المسلسل المكون من 7 حلقات، ومن إخراج المخرج الكوري "هوانغ دونغ هيوك" الذي أخرج الموسم الأول، وتكلفت عمليات إنتاجه 100 مليار وون، أي حوالي 70 مليون دولار.ويشارك في الموسم الثاني من المسلسل عدد من الممثلين الذين لم يشاركوا في الموسم الأول، بمن فيهم "إيم شي وان" و"كانغ ها نُول"، و"وي ها جون"، بالإضافة إلى أبطال الموسم الأول مثل "لي جونغ جيه" و"لي بيونغ هون".ويصور الموسم الثاني من مسلسل "لعبة الحبار" معركة شرسة بين البطل"كي هون" الذي يقوم بدوره الممثل "لي جونغ جيه"، والذي يتعهد بالانتقام في بداية لعبة جديدة، و"القائد" الذي يقوم بدوره الممثل "لي بيونغ هون".وأوضح المخرج هوانغ أن الموسم الثاني من المسلسل يتميز بـ"التصويت" و"اللعبة الجديدة" و"عمر المشاركين" باعتبارها اختلافات عن الموسم الأول.