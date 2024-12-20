البنك المركزي الكوري يخطط لتخفيض إضافي في سعر الفائدة بداية العام القادم

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قال البنك المركزي الكوري إنه سيخفض سعر الفائدة بشكل إضافي في العام القادم.جاء ذلك في تقرير بعنوان "اتجاه إدارة السياسات النقدية والائتمانية لعام 2025" أصدره البنك المركزي الكوري أمس، حيث أوضح أن البنك سيقوم بتخفيض إضافي في سعر الفائدة حفاظا على استمرار الاستقرار في ارتفاع الأسعار والتخفيف من الضغط النزولي على النمو، مع مراعاة مخاطر الاستقرار المالي، وأيضا بسبب زيادة خطورة الركود الاقتصادي الناجم عن عدم اليقين السياسي وتغير البيئة التجارية.يذكر أنه من النادر أن يقوم البنك المركزي الكوري بالإعلان عن تخفيض سعر الفائدة بشكل مسبق. وتعليقا على ذلك قال الباحث "جو يونغ مو" من معهد إل جي للبحوث الاقتصادية، إن البنك المركزي بدأ يقلق من حدوث المزيد من الركود الاقتصادي في المستقبل نتيجة للوضع السياسي الناجم عن قضية عزل الرئيس الكوري.وقد ترك محافظ البنك المركزي الكوري "لي تشانغ يونغ" الباب مفتوحا أمام إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في سعر الفائدة الأساسي، لكنه أظهر موقفا حذرا بشأن التوقيت والمدى.وتوقع "سيتي بنك" أن يقوم البنك المركزي الكوري بتخفيض سعر الفائدة في شهر يناير القادم. وسوف تكون تلك المرة الأولي التي تجري فيها كوريا ثلاثة تخفيضات متتالية لسعر الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية.