مسؤول أوكراني يقول إن القوات الكورية الشمالية لا تؤثر كثيرا على المعارك

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قال مسؤول في المخابرات العسكرية الأوكرانية إن القوات الكورية الشمالية التي تدعم القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا قد انخرطت في المعارك الدائرة في منطقة كورسك الروسية إلا أنها لم تؤثر كثيرا على تلك المعارك .جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "يوهين يرين" المسؤول الإعلامي في مكتب المخابرات التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية أول من أمس، حيث أضاف أن مشاركة الجنود الكوريين الشماليين في المعارك لم تؤثر بعد على الوضع وأن عددهم غير كبير.كما أشار يرين إلى أن هؤلاء الجنود ليست لديهم أي خبرة في الحروب الحديثة خاصة في تشغيل طائرات الدرون، وأنهم يستخدمون تكتيكات أولية تشبه تكتيكات الحرب العالمية الثانية.لكنه أشار أيضا إلى أنهم يتعلمون من خلال المشاركة في القتال، محذرا من أنه لا يمكن التقليل من شأنهم.ويقول الجيش الأوكراني إن حوالي 12 ألفا من الجنود الكوريين الشماليين شاركوا في المعارك في منطقة كورسك، ومن بينهم حوالي 500 ضابط، و3 جنرالات.