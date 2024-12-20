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الدولية

مسؤول أوكراني يقول إن القوات الكورية الشمالية لا تؤثر كثيرا على المعارك

Write: 2024-12-26 14:03:41Update: 2024-12-26 15:04:30

مسؤول أوكراني يقول إن القوات الكورية الشمالية لا تؤثر كثيرا على المعارك

Photo : YONHAP News

قال  مسؤول  في  المخابرات العسكرية  الأوكرانية  إن  القوات  الكورية الشمالية  التي  تدعم  القوات  الروسية في  الحرب  ضد  أوكرانيا  قد  انخرطت  في  المعارك  الدائرة في  منطقة  كورسك  الروسية  إلا  أنها  لم  تؤثر  كثيرا  على  تلك  المعارك  .
جاء  ذلك  في  تصريحات أدلى  بها  "يوهين يرين"  المسؤول  الإعلامي في  مكتب  المخابرات التابع  لوزارة  الدفاع الأوكرانية  في  مقابلة مع  وكالة  الأنباء الفرنسية  أول  من  أمس،  حيث  أضاف  أن  مشاركة  الجنود الكوريين  الشماليين  في  المعارك  لم  تؤثر  بعد  على  الوضع  وأن  عددهم  غير  كبير.
كما  أشار  يرين  إلى  أن  هؤلاء  الجنود  ليست  لديهم  أي  خبرة  في  الحروب  الحديثة خاصة  في  تشغيل  طائرات  الدرون، وأنهم  يستخدمون  تكتيكات أولية  تشبه  تكتيكات الحرب  العالمية  الثانية.
لكنه  أشار  أيضا  إلى  أنهم  يتعلمون من  خلال  المشاركة في  القتال،  محذرا  من  أنه  لا  يمكن  التقليل  من  شأنهم.
ويقول  الجيش  الأوكراني  إن  حوالي  12  ألفا  من  الجنود  الكوريين الشماليين  شاركوا  في  المعارك  في  منطقة  كورسك، ومن  بينهم  حوالي  500  ضابط،  و3  جنرالات.
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