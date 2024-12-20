البرلمان الكوري يناقش اقتراح تعيين 3 قضاة للمحكمة الدستورية

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سيناقش البرلمان الكوري اليوم اقتراحا بتعيين 3 قضاة للمحكمة الدستورية طرحه الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الذي يتمتع بأغلبية برلمانية.وكان الحزب الديمقراطي قد هدد بالبدء في اتخاذ إجراءات لعزل رئيس الوزراء "هان دوك سو"، القائم بأعمال الرئيس، إذا لم يعين المرشحين الثلاثة لمناصب القضاة في المحكمة الدستورية، حيث إنه من المهم استعادة نظام المحكمة الدستورية المكونة من 9 قضاة من أجل تسيير عمليات البت في قضية عزل الرئيس "يون صوك يول" بشكل سلس.وفي هذا السياق، يخطط الحزب المعارض للانتظار حتى صباح الغد واتخاذ قرار بشأن عزل القائم بأعمال الرئيس.ومن جانبه، انتقد حزب "قوة الشعب" الحاكم خطة الحزب الديمقراطي لعزل القائم بأعمال الرئيس، ووصف ذلك بأنه "استبداد وعنف تشريعي". كما أكد من جديد على أن النصاب القانوني لتحقيق اقتراح عزل القائم بأعمال الرئيس يبلغ ثلثي النواب الحضور مثل عزل الرئيس.كما عارض الحزب تعيين قضاة المحكمة الدستورية بالشكل الذي يطالب به الحزب الديمقراطي، مشيرا إلى أنه ليس هناك مثال سابق لتعيين قضاة المحكمة الدستورية قبل تحقيق عزل الرئيس.