القائم بأعمال الرئيس يؤجل تعيين قضاة المحكمة الدستورية

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أعلن القائم بأعمال الرئيس "هان دوك سو" أنه سيؤجل تعيين قضاة المحكمة الدستورية إلى أن تتوصل الأحزاب السياسية إلى اتفاق بشأن هذه القضية.وجاء هذا الإعلان في خطاب طارئ أذيع اليوم الخميس، في ظل الضغوط المتزايدة من جانب المعارضة للمضي قدما في تعيين القضاة الثلاثة.وأشار "هان" إلى أنه لم يتم تعيين أي قاضٍ في المحكمة الدستورية في السابق دون اتفاق بين الحزبين الرئيسيين. كما أوضح القائم بأعمال الرئيس أنه يرى أن الامتناع عن استخدام السلطة الرئاسية لتعيين قضاة المحكمة يتماشى مع روح القانون والدستور.وكان الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي قد حذر من أن "هان" سيواجه إجراءات عزل إذا لم يمضِ قدما في التعيينات بعد تمرير البرلمان لمشروع القانون ذي الصلة.