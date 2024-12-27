ممثل عن يون يحضر أول جلسة تمهيدية لقضية العزل

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عين الرئيس "يون صوك يول" ممثليه القانونيين لقضية عزله أمام المحكمة الدستورية.ووفقا لما تم إعلانه اليوم الجمعة، فإن "بيه بو يون" ومحامين آخرين سيقدمون وثائق تعيينهم إلى المحكمة الدستورية، وسيحضرون الجلسة التمهيدية لجلسة النظر في القضية المقرر عقدها في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة.وقد عمل "بيه"، وهو باحث دستوري سابق، كمسؤول للعلاقات العامة في المحكمة الدستورية خلال قضية عزل الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".وتفيد التقارير بأن "كيم هونغ إيل"، وهو مدعٍ عام سابق شغل منصب رئيس لجنة الاتصالات الكورية في عهد "يون"، سيقود الفريق القانوني في قضية العزل بالإضافة إلى التحقيقات الأخرى بشأن فرض الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.وسيكون المحامي "يون غاب غُن"، الذي شغل في السابق منصب رئيس قسم تحقيقات مكافحة الفساد في مكتب النيابة العامة العليا ورئيس مكتب النيابة العامة العليا في "ديغو"، مسؤولا عن العلاقات العامة لـ"يون".