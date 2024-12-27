تراجع معنويات قطاع الأعمال في كوريا إلى أقل مستوياته منذ عام 2020

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انخفض مؤشر ثقة الأعمال في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوياته منذ أكثر من 4 أعوام، وسط حالة عدم اليقين السياسي وضعف العملة المحلية.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات 87 نقطة في ديسمبر، وهو ما يمثل انخفاضا بمقدار 4.5 نقطة مقارنة بالشهر السابق، كما يعد أقل مستوى منذ سبتمبر 2020، وهو العام الأول لجائحة كورونا.ويمثل الانخفاض البالغ 4.5 نقطة أكبر انخفاض منذ يناير 2023، عندما انخفض المؤشر بمقدار 5.6 نقطة.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وانخفضت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار 3.7 نقطة على أساس شهري إلى 86.9 نقطة في ديسمبر، بينما انخفضت قيمة المؤشر للقطاعات غير التصنيعية، التي تشمل المطاعم ومتاجر البيع بالجملة والبيع بالتجزئة، بمقدار 5 نقاط إلى 87.1 نقطة.