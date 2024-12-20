الرئيس المؤقت يحث الشركات الأمريكية على مواصلة الاستثمار رغم التوتر السياسي

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طلب الرئيس الكوري المؤقت "هان دوك سو" من الشركات الأمريكية مواصلة الاستثمار في البلاد، وسط المخاوف بشأن أزمة الأحكام العرفية وعزل الرئيس.وفي مأدبة غداء مع ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية في كوريا وكبرى شركات الاستثمار الأمريكية، أمس الخميس، طلب "هان" استمرار الاستثمار على أساس الثقة في صمود الاقتصاد الكوري الجنوبي.وقال الرئيس المؤقت إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ظلتا تسهمان في تحقيق الأمن العالمي والازدهار الاقتصادي استنادا إلى تحالفهما على مدى السنوات السبعين الماضية، مؤكدا أن التحالف سيترسخ أكثر من خلال التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا المتطورة والثقافة.وتعهد "هان" بأن تتواصل الحكومة للمساعدة في تخفيف الصعوبات ودعم عمل شركات الاستثمار الأمريكية في كوريا.ومن جانبها وعدت غرفة التجارة الأمريكية بمواصلة المشروعات في كوريا الجنوبية، وطلبت من الحكومة تمهيد الطريق لخلق بيئة سوق مستقرة ويمكن التنبؤ بها.