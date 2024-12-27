الحزب الحاكم يحتج بشدة على مساعي الحزب المعارض لعزل الرئيس المؤقت

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انتقد حزب "قوة الشعب" الحاكم مساعي الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، لعزل الرئيس المؤقت "هان دوك سو"، متهما المعارضة بتدمير اقتصاد ودبلوماسية البلاد.وفي تجمع حاشد أمام القاعة العامة للبرلمان أمس الخميس، قال رئيس حزب قوة الشعب "كوان صونغ دونغ" إن حزبه لن يتسامح مع محاولات المعارضة للمضي قدما في عملية عزل انتقامية متسرعة، تهدف إلى اغتصاب السلطة.وكان الحزب الديمقراطي قد قدم اقتراحا في وقت سابق من اليوم يسعى إلى عزل "هان"، فور إعلان الرئيس المؤقت أنه سيؤجل تعيين 3 مرشحين لقضاة المحكمة الدستورية بعد موافقة البرلمان.ومن المتوقع أن يتم طرح الاقتراح للتصويت في غضون 72 ساعة، حيث تم عرضه في جلسة برلمانية عامة بعد ظهر أمس الخميس.وقال رئيس حزب قوة الشعب إن عزل "هان"، إذا ما تم تمريره، سيؤدي إلى إرباك الاقتصاد، كما سيؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في السوق المالية، وسوف يؤثر سلبا على صادرات البلاد، وفي نهاية المطاف على معيشة الشعب. وحذر "كوان" أيضا من أن الدبلوماسية مع الولايات المتحدة واليابان، التي استؤنفت على أساس الثقة تجاه "هان"، ستصاب بالشلل مرة أخرى.وتفيد التقارير بأن حزب قوة الشعب يدرس اتخاذ خطوات قانونية، بما في ذلك رفع دعوى قضائية أو الفصل في النزاعات القضائية من قبل المحكمة الدستورية، في حالة تمرير اقتراح عزل "هان" في البرلمان.