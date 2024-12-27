العملة الكورية تتراجع إلى أقل مستوى في حوالي 16 عاما

Photo : YONHAP News

تراجعت قيمة العملة الكورية الجنوبية، وون، إلى مستوى 1470 وون مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، لتسجل أقل مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.وفي سوق صرف العملات الأجنبية، تم تداول الدولار الأمريكي بقيمة 1475.5 وون حتى الساعة 9:45 من صباح اليوم الجمعة، بانخفاض قدره 10.7 وون عن سعر إغلاق سوق التداولات أمس الخميس.وكانت العملة الكورية قد افتتحت التداول عند مستوى 1467.5 وون، بانخفاض 2.7 وون عن الجلسة السابقة.وتجاوز سعر الدولار مستوى 1470 وون في الساعة 9:15 صباحا، ثم ارتفع إلى 1476.6 وون، وهو أعلى سعر للدولار في كوريا منذ 16 عاما تقريبا، تحديدا منذ 16 مارس من عام 2009، عندما بلغ سعر صرف الدولار 1488 وون.ووصل سعر الدولار إلى مستوى 1470 وون في وقت ما خلال التعاملات الليلية.