علي بابا وشين سيه كيه تتفقان على مشروع مشترك للتجارة الإلكترونية

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اتفقت مجموعة "شين سيه كيه" الكورية ومجموعة "علي بابا" الصينية على إقامة علاقات تعاون استراتيجي بينهما من خلال إنشاء مشروع مشترك.وقالت مجموعة "شين سيه كيه" أمس الخميس إنها ستقوم بإنشاء مشروع مشترك بحصص متساوية مع شركة "علي بابا إنترناشونال" التابعة لمجموعة "علي بابا".وبموجب هذا الاتفاق، سيتم دمج شركة "جي ماركت" التابعة لمجموعة "شين سيه كيه" الكورية وشركة "علي إكسبرس كوريا" التابعة لمجموعة "علي بابا" في المشروع المشترك.وستساعد الصفقة الشركات التابعة للمجموعتين على مواجهة المنافسين المحليين، بما في ذلك شركتا "نيفر" و"كوبانغ" اللتان عززتا هيمنتهما في سوق التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية.وكانت مجموعة "شين سيه كيه" قد استحوذت على شركة "جي ماركت" في عام 2021 بقيمة 3.4 تريليون وون، لكن "جي ماركت" سجلت خسائر تشغيلية على مدار العامين الماضيين.