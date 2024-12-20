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الاقتصادية

قيمة الوون الكوري تنخفض لأقل مستوى منذ الأزمة المالية

Write: 2024-12-27 13:01:12Update: 2024-12-27 13:27:07

قيمة الوون الكوري تنخفض لأقل مستوى منذ الأزمة المالية

Photo : YONHAP News

تدهورت قيمة العملة الكورية "وون" أمام الدولار الأمريكي وسط المخاوف من احتمال استمرار الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بأكثر من 20 وون، ليتجاوز مستوى 1480 وون للدولار الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.
كما تراجع مؤشر الأسهم الكورية "كوسبي" إلى أقل من 2400 نقطة لأول مرة منذ 4 أيام.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في كوريا الجنوبية 1485.5 وون حتى الساعة الحادية عشرة و22 دقيقة من صباح اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي الكوري، بارتفاع مقداره 20.7 وون مقارنة بأمس الخميس، ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ يوم السادس عشر من شهر مارس من عام 2009.
ووصل مؤشر البورصة الكورية، كوسبي، إلى 2396.23 نقطة حتى الساعة الحادية عشرة و4 دقائق، بانخفاض نسبته 1.38% مقارنة بيوم أمس.
كما انخفض مؤشر الشركات التكنولوجية، كوسداك، بنسبة 1.22%، ليبلغ 667.41 نقطة.
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