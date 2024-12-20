نائب رئيس الوزراء يطالب الدوائر السياسية بإعادة النظر في عزل الرئيس بالإنابة

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مع اقتراب موعد التصويت البرلماني على مقترح عزل الرئيس بالإنابة "هان دوك سو"، عقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية "تشيه سانغ موك"، مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة، حيث طالب الدوائر السياسية بإعادة النظر في عزل الرئيس بالإنابة.وقال نائب رئيس الوزراء "تشيه" إنه إذا تفاقمت حالة عدم اليقين السياسي في كوريا فسوف يؤثر ذالك تأثيرا سلبيا على أداء الاقتصاد الوطني، وعلى تصنيف كوريا الائتماني في الخارج، وكذلك على الأمن، وشؤون الدولة.وأضاف أن عزل الرئيس بالإنابة يعد عزلا لجميع أعضاء مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن السلطة الإدارية لن تتمكن من أداء أعمالها بشكل صحيح إذا استمر التهديد بالعزل قائما كما هو الآن.وإذا تمت الموافقة على مقترح العزل، فسوف يتم إيقاف الرئيس بالإنابة "هان دوك سو" عن مهامه فور تلقيه قرار العزل من البرلمان، ثم يتولى نائب رئيس الوزراء "تشيه سانغ موك" منصب الرئيس بالإنابة.