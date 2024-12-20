أوكرانيا تأسر جنديا كوريا شماليا أصيب خلال قتاله بجانب الروس

Photo : Captured Image from the website of Ukrainian military media outlet Militarnyi

أكدت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية أن القوات الأوكرانية أسرت جنديا كوريا شماليا.وقالت الوكالة اليوم الجمعة إنها تأكدت من خلال تبادل المعلومات مع وكالة المخابرات في دولة حليفة، من أسر جندي كوري شمالي جُرح خلال قتاله بجانب القوات الروسية، وأضافت أنها ستراقب الوضع عن كثب.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد أسر جندي كوري شمالي من القوات التي تم إرسالها لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.وكانت وسائل الإعلام العسكرية الأوكرانية قد قالت أمس الخميس إن قوات العمليات الخاصة الأوكرانية أسرت جنديا كوريا شماليا خلال عملياتها في منطقة كورسك الروسية.وكشفت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية عن صورة جندي كوري شمالي جريح عبر تطبيق تليغرام.وقد أكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية يوم الاثنين الماضي أن عدد القتلى والجرحى من الجنود الكوريين الشماليين المشاركين في المعارك بجانب الروس 1100.وتبين أن كوريا الشمالية أرسلت 11 ألفا من جنودها إلى روسيا، وتم نشر معظمهم في منطقة كورسك الروسية التي احتلتها القوات الأوكرانية.