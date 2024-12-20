بوتين يبعث برسالة تهنئة لكيم جونغ أون بمناسبة العام الجديد

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد بعث يوم السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري برسالة تهنئة إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بمناسبة العام الجديد.ونقل التقرير عن "بوتين" قوله في رسالته إن محادثات القمة بينه وبين "كيم" في شهر يونيو الماضي في بيونغ يانغ قد رفعت العلاقات الروسية الكورية الشمالية إلى مستوى نوعي جديد، مؤكدا أن علاقات التعاون بين البلدين سيستمر تعزيزها في العام الجديد.وأضاف أن اتفاقية علاقات المشاركة الإستراتيجة الشاملة التي تم توقيعها في تلك القمة قد وضعت أساسا متينا لتوسيع التعاون الثنائي متبادل المنفعة في شتى المجالات.وأعرب "بوتين" عن اعتقاده بأن البلدين سيبذلان المزيد من الجهد للتغلب على التهديدات والتحديات الراهنة من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في العام القادم وفقا لما تنص عليه الاتفاقية.