الحكومة الكورية تنفق مبالغ ضخمة من الميزانية مبكرا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

Photo : YONHAP News

تخطط الحكومة الكورية لإنفاق مبالغ ضخمة من ميزانيتها في النصف الأول من العام القادم لتخصيصها في الإنعاش الاقتصادي، خاصة في مجالات السياحة والإنشاءات، كما تخطط لإنفاق الميزانية بشكل مبكر في تحقيق الاستقرار في تكلفة المعيشة وتخفيف أعباء نفقات المعيشة، وخلق فرص عمل للمسنين.جاء ذلك في خطة لتنشيط الاقتصاد المحلي تم الكشف عنها في اجتماع عُقد اليوم الجمعة في البرلمان بين الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم، حيث يتم بموجب هذه الخطة تخصيص 11.6 تريليون وون في تحقيق الاستقرار في تكلفة المعيشة وتخفيف أعباء نفقاتها.وسوف تقوم الحكومة بإنعاش القطاع السياحي من خلال تقديم دعم مالي بقيمة 50 مليار وون للوكالات السياحية، وتمديد فترة إعفاء مواطني 68 دولة من نظام تصاريح السفر الإلكترونية، وتمديد فترة إعفاء مواطني 6 دول، منها الصين ودول جنوب شرق آسيا من رسوم إصدار التأشيرة، وتنظيم عدد من الفعاليات الهادفة للترويج للسياحة والتسوق في كوريا في غضون النصف الأول من العام القادم.كما تخطط الحكومة لإنفاق 36 تريليون وون من بين 59 تريليون وون من الميزانية الخاصة بوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل خلال النصف الأول من العام الجديد.وأكد رئيس حزب قوة الشعب الحاكم بالإنابة وزعيم التكتل البرلماني للحزب "كوان صونغ دونغ" على ضرورة ضخ مبالغ ضخمة من الميزانية وبشكل مبكر من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي لعامة الشعب، موضحا أن إنعاش الصناعة السياحية تعد أمرا محوريا لتنشيط الاستهلاك المحلي.