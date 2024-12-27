المعارضة تمرر اقتراح عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو

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مرر البرلمان الكوري، الذي تقوده المعارضة، اقتراحا لعزل الرئيس المؤقت "هان دوك سو". وفي جلسة عامة عقدت اليوم الجمعة في البرلمان، صوت جميع النواب الذين حضروا الجلسة وبلغ عددهم 192 نائبا، لصالح اقتراح عزل "هان".وكان رئيس الوزراء "هان" يعمل كرئيس مؤقت لمدة تقارب أسبوعين منذ أن عزل البرلمانُ الرئيس "يون صوك يول" يوم 14 ديسمبر بسبب محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية.واتهم الاقتراح "هان"، بأنه رفض خلال دوره كرئيس مؤقت التحقيقات الخاصة التي تستهدف إعلان "يون" للأحكام العرفية في 3 ديسمبر، والادعاءات المتعلقة بالسيدة الأولى "كيم كون هي"، بالإضافة إلى رفضه تعيين قضاة في المحكمة الدستورية.كما اتهم الاقتراح "هان"، بصفته رئيسا للوزراء، بالتواطؤ الصريح أو الضمني مع محاولة التمرد في إشارة إلى محاولة إعلان الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.ولا تزال الإجراءات المتعلقة بعزل "هان" مثار جدل. فقد زعم حزب "قوة الشعب" الحاكم أن اقتراح عزل الرئيس المؤقت يتطلب مشاركة ثلثيْ أعضاء البرلمان لتحقيق النصاب القانوني، بينما أصر الحزب الديمقراطي المعارض على أن الأغلبية البسيطة المتمثلة في 151 صوتا كافية نظرا لأن "هان" يشغل منصب رئيس الوزراء.وأعلن رئيس البرلمان "او وان شيك" قبل التصويت بقليل أن الأغلبية البسيطة المتمثلة في 151 صوتا تكفي لعزل "هان"، مما دفع نواب حزب "قوة الشعب" إلى الاحتجاج حول المنصة بينما بدأ نواب المعارضة في الإدلاء بأصواتهم. وبعد مقاطعة الاقتراح، غادروا القاعة فور بدء فرز الأصوات.وعقب ذلك، نظم نواب حزب "قوة الشعب" احتجاجا فوريا أمام القاعة العامة للبرلمان.