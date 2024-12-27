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السياسية

وزير المالية يستعد لشغل منصب الرئيس المؤقت

Write: 2024-12-27 18:15:34

وزير المالية يستعد لشغل منصب الرئيس المؤقت

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يباشر وزير المالية ونائب رئيس الوزراء "تشيه سانغ موك" مهامه كرئيس مؤقت جديد.
ويأتي انتقال "تشيه" إلى أعلى منصب تنفيذي بعد تعليق مهام رئيس الوزراء "هان دوك سو" كرئيس مؤقت، بعد تمرير اقتراح بعزله في البرلمان اليوم الجمعة.
ووفقا لوزارة المالية، سيلتقي "تشيه" مع "هان" وسيتحدث مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، قبل إصدار أوامر مكتوبة لوزراء الخارجية والدفاع والداخلية.
وسيعمل "تشيه" رسميا كرئيس مؤقت بمجرد تسليم النسخة الأصلية من طلب عزل "هان" إلى المحكمة الدستورية، وتسليم نسخة من الطلب إلى "هان".
ومن المقرر أن يصدر "تشيه"، بصفته القائم بأعمال الرئيس، بيانا مكتوبا للجمهور؛ وسيعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي.

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