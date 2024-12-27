الحزب الحاكم يصف التصويت على اقتراح عزل هان بالباطل

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ادعى حزب سلطة الشعب الحاكم أن تصويت البرلمان على اقتراح بعزل رئيس الوزراء "هان دوك سو" كرئيس مؤقت باطل.وأدلى زعيم حزب سلطة الشعب والرئيس المؤقت للحزب "كوان صونغ دونغ" بهذا الادعاء اليوم الجمعة خلال تجمع احتجاجي نظمه الحزب بعد فترة وجيزة من بدء التصويت على اقتراح عزل "هان".وتم تمرير اقتراح عزل "هان" بأغلبية 192 صوتا مقابل لا شيء خلال الجلسة العامة يوم الجمعة.وجادل "كوان" بأن اقتراح عزل الرئيس المؤقت يحتاج إلى مشاركة ثلثي أعضاء المجلس المكون من 300 عضو لاكتمال النصاب القانوني، لكن رئيس المجلس "وو وون شيك" قرر أن إقراره يتطلب أغلبية بسيطة، وليس أغلبية الثلثين.وأعلن "كوان" فشل التصويت على العزل، وحث "هان" على الاستمرار في منصبه كرئيس مؤقت.