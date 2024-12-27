الرئيس المؤقت هان يقول إنه يحترم قرار البرلمان بعزله

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قال القائم بأعمال الرئيس "هان دوك سو" إنه يحترم نتائج تصويت البرلمان على عزله، وسيقوم بتعليق مهامه بما يتماشى مع القوانين ذات الصلة، لتجنب إضافة المزيد من الارتباك أو عدم اليقين.وأدلى "هان" بهذه التصريحات في بيان إلى الشعب صدر اليوم الجمعة، بعد فترة وجيزة من موافقة البرلمان على اقتراح العزل، مضيفا أنه سينتظر القرار السريع والحكيم للمحكمة الدستورية.وسيتولى وزير المالية ونائب رئيس الوزراء "تشيه سانغ موك"، وهو المسؤول رقم 3 في مجلس الوزراء، منصب الرئيس المؤقت.وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الدستوري للبلاد التي يتم فيها إيقاف رئيس الوزراء، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب القائم بأعمال الرئيس بعد عزل البرلمان للرئيس الحالي، عن منصبه بعد أن يعزله البرلمان.