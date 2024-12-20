تحطم طائرة في مطار موان الدولي ومقتل 85شخصًا على الأقل

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تحطمت طائرة تقل 181 شخصا صباح اليوم الأحد أثناء هبوطها في مطار "موان" الدولي في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، مما أسفر عن مقتل 85 شخصا على الأقل.ومن بين 62 حالة وفاة، كان هناك 25 رجلاً و37 امرأة.ووفقا لمؤسسة المطارات الكورية وسلطات الإطفاء في مقاطعة جنوب "جولا"، فإن طائرة تابعة لشركة طيران "جيجو إير" تقل 175 راكبًا و6 مضيفات خرجت عن المدرج واصطدمت بجدار أثناء هبوطها في المطار في الساعة 9:07 صباح الأحد.ومع تأثير الحادث، انشطرت الطائرة إلى نصفين واشتعلت فيها النيران.وقالت سلطات الإطفاء الإقليمية إنه يبدو أن جهاز الهبوط بالطائرة فشل في التشغيل، مما تسبب في الحادث.وأخمدت الشرطة وسلطات الإطفاء الحريق في البداية، وتقوم بعمليات إنقاذ الركاب بدءا من مؤخرة الطائرة.