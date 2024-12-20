تحطم طائرة تابعة لشركة جيجو إير وعلى متنها 181 شخصا، وتأكيد وفاة 127 شخصا

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تحطمت طائرة ركاب كان على متنها 181 شخصا صباح اليوم الأحد أثناء هبوطها في مطار "موان" الدولي في المنطقة الجنوبية الغربية من كوريا الجنوبية. ووفقا للسلطات، يُفترض أن معظم من كانوا على متن الرحلة المنكوبة، القادمة من بانكوك، قد لقوا حتفهم؛ على الرغم من إنقاذ شخصين من القسم الخلفي للطائرة.وهبطت الطائرة التابعة لشركة طيران "جيجو إير" وعلى متنها 175 راكبا و6 مضيفات في مطار "موان" الدولي في كوريا الجنوبية صباح اليوم الأحد، واصطدمت بجدار خرساني بعد انحرافها عن المدرج.وتسبب الاصطدام في اشتعال النيران في الطائرة وانشطارها إلى نصفين.ويُفترض أن معظم الأشخاص الـ 181 الذين كانوا على متن الرحلة "7 سي 2216" قد لقوا حتفهم، وتم إنقاذ اثنين فقط من الجزء المنفصل من ذيل الطائرة، وفقا لسلطات الإنقاذ.وقد تطايرت أجساد الضحايا من جسم الطائرة بعد انشطاره، وقالت سلطات الإنقاذ إن فرص نجاتهم كانت ضئيلة للغاية.وأكدت سلطات الإطفاء وفاة 127 شخصا من جراء الحادث حتى الساعة 4:18 مساء.وقال المسؤولون إن جسم الطائرة دُمر معظمه ومن الصعب تحديد هوية القتلى، مضيفين أن التحطم يبدو أنه ناجم عن انحشار الطيور في محرك الطائرة.وفي لقطات الفيديو التي حصلت عليها قناة "كي بي إس"، يبدو أن معدات الهبوط بالطائرة قد فشلت في التشغيل أثناء اقترابها من المدرج قبل هبوطها وتحطمها مباشرة.ومع ذلك، لم يتم تحديد السبب الدقيق للحادث حتى الآن.وقد غادرت رحلة "جيجو إير" رقم "7 سي 2216" من بانكوك وعلى متنها 173 راكبا كوريا جنوبيا وراكبين تايلانديين و6 من أفراد الطاقم.