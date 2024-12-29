المكتب الرئاسي يعلن وضع الاستجابة للطوارئ على مدار الساعة بعد حادث تحطم الطائرة

Photo : YONHAP News

قرر المكتب الرئاسي إعلان وضع الاستجابة للطوارئ على مدار الساعة بعد تحطم طائرة "موان"، وسيكون مركز هذه الاستجابة في مكتب المساعد الرئاسي لمتابعة شؤون الدولة.وقال المكتب الرئاسي إنه تم التوصل إلى هذا القرار خلال اجتماع طارئ عُقد يوم الأحد، برئاسة كبير المساعدين الرئاسيين "جونغ جين سوك" وحضور كبار المساعدين.وقال المكتب الرئاسي إن المشاركين تعهدوا ببذل جهود شاملة لتحديد أسباب سقوط الطائرة، وناقشوا سبل تعاون الوكالات ذات الصلة وتعديل مهامها لزيادة فعالية نظام الاستجابة إلى أقصى حد.وقال المكتب إنه في إحاطة الرئيس المؤقت "تشيه سانغ موك" بنتائج الاجتماع، اقترح المكتب أن يعقد "تشيه" اجتماعا طارئا للمقر المركزي لمواجهة الكوارث والسلامة.