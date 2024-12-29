مقتل 179 شخصا في حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة جيجو إير

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تحطمت طائرة ركاب على متنها 181 شخصا صباح اليوم الأحد، أثناء هبوطها في مطار "موان" الدولي في المنطقة الجنوبية الغربية من كوريا الجنوبية. وقد تأكد مقتل 179 شخصا في حين تم إنقاذ شخصين فقط من الجزء الخلفي للطائرة.وهبطت الطائرة التابعة لشركة طيران "جيجو إير" وعلى متنها 175 راكبا و6 مضيفات في مطار "موان" الدولي في كوريا الجنوبية صباح اليوم الأحد، واصطدمت بجدار خرساني بعد انحرافها عن المدرج.وتسبب الاصطدام في اشتعال النيران في الطائرة وانشطارها إلى نصفين.وتأكد مقتل 179 شخصا كانوا على متن الرحلة "7 سي 2216"، بينما تم إنقاذ اثنين فقط من المضيفين من الجزء المنفصل من ذيل الطائرة.وقد تطايرت أجساد الضحايا من جسم الطائرة بعد انشطاره. وقال المسؤولون إن جسم الطائرة قد دُمر معظمه، ومن الصعب تحديد هوية القتلى.وقبيل وقت قصير من تحطم الطائرة، علقت الطيور في المحرك، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا مع أحد المضيفيْن اللذين تم إنقاذهما.وفي لقطات الفيديو التي حصلت عليها قناة "كي بي إس"، يبدو أن معدات الهبوط بالطائرة قد فشلت في الانتشار أثناء اقترابها من المدرج قبل هبوطها وتحطمها مباشرة.ومع ذلك، لم يتم تحديد السبب الدقيق للحادث حتى الآن.وقد غادرت رحلة "جيجو إير" رقم "7 سي 2216" من بانكوك وعلى متنها 173 راكبا كوريا جنوبيا وراكبين تايلانديين و6 من أفراد الطاقم.