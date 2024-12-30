تأخر تسليم جثامين ضحايا تحطم طائرة جيجو بسبب تضررها

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تأخر تسليم جثامين ضحايا تحطم طائرة جيجو بسبب الأضرار البالغة التي لحقت بها، حيث أوضحت شرطة مقاطعة جنوب جولا خلال إحاطة إعلامية في الساعة الثالثة من صباح اليوم الاثنين أن فحص الجثامين من قبل الأطباء تأخر نتيجة للأضرار البالغة التي تعرضت لها.وأكدت الشرطة أن فحص الجثامين ضروري قبل تسليمها إلى أسر الضحايا.وصرح مسؤول في الشرطة بأن معظم الجثامين تعرضت لأضرار جسيمة بسبب قوة الاصطدام والانفجار، وأضاف أن الشرطة ستقوم بتعبئة 26 شخصا، بمن في ذلك خبراء الطب الشرعي من الهيئة الوطنية للطب الشرعي، لتقليص مدة الفحص بقدر الإمكان.وأوضحت الشرطة أنه على الرغم من جمع بصمات أصابع 151 من بين 179 ضحية، فإن الـ28 المتبقين لم يتم التعرف عليهم بعد، وسيحتاج التعرف عليهم إلى مقارنة حمضهم النووي مع أفراد عائلاتهم، وهو ما سيستغرق وقتا أطول لتأكيد هوياتهم.ومن جهة أخرى، أعلنت سلطات الإطفاء أنها تعرفت على 133 من بين الضحايا البالغ عددهم 179 حتى الساعة 1:40 من صباح اليوم الاثنين.