توالي رسائل التعازي من دول العالم إلى كوريا عقب حادث تحطم طائرة جيجو

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توالت رسائل التعازي من قادة دول العالم إلى كوريا الجنوبية عقب حادث تحطم طائرة جيجو الذي أسفر عن مصرع 179 شخصا في مطار "موآن" الدولي أمس الأحد.وكتبت رئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فون دير لاين" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنها "مفجوعة لرؤية صور حادث الطائرة في "موآن"، مؤكدة أن أوربا تقف إلى جانب كوريا الجنوبية في هذا الوقت الحزين.وأعرب المستشار الألماني "أولاف شولتز" عن تعازيه لكوريا في ضحايا الحادث، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما أعرب الرئيس الصيني "شي جين بينغ" عن تعازيه العميقة وقدم خالص المواساة لأسر الضحايا في رسالة وجهها إلى الرئيس المؤقت "تشيه سانغ موك". ومن جهته، قال البابا "فرانسيس" خلال قداس في الفاتيكان إن قلبه مع العديد من العائلات في كوريا الجنوبية التي تعيش حالة حداد اليوم عقب هذا الحادث المأساوي، وأنه ينضم إلى الصلاة من أجل الناجين والضحايا. وأصدر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بيانا صباح أمس الأحد تعهد فيه بتقديم الدعم الأمريكي، مؤكدا أن قلوب الأمريكيين وصلواتهم مع المتأثرين بهذه المأساة، وأن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية.