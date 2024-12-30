تراجع الإنتاج الصناعي في كوريا خلال نوفمبر للشهر الثالث على التوالي

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انخفض الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تسببت إضرابات قطاع السيارات في تعطيل الإنتاج.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين أن مؤشر الإنتاج الصناعي العام في البلاد قد انخفض في نوفمبر بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 112.6 نقطة.وشهد قطاع التعدين والصناعات التحويلية انخفاضا بنسبة 0.7% على أساس شهري في نوفمبر، حيث عوضت زيادة بنسبة 3.9% في إنتاج الرقائق انخفاضا بنسبة 5.4% في إنتاج السيارات. كما انخفض الإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 0.2%.لكن مبيعات التجزئة، التي تُعتبر مؤشرا رئيسيا لمستويات الاستهلاك، ارتفعت بنسبة 0.4% على أساس شهري في نوفمبر، رغم تراجع الاستثمار في المنشآت بنسبة 1.6%.