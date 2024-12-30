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السياسية

القائم بأعمال الرئيس يتعهد بالكشف عن معلومات التحقيق في حادث تحطم الطائرة

Write: 2024-12-30 10:41:53

القائم بأعمال الرئيس يتعهد بالكشف عن معلومات التحقيق في حادث تحطم الطائرة

Photo : YONHAP News

تعهد القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية "تشيه سانغ موك" بأن تكشف الحكومة بشفافية عن تقدمها في التحقيقات الخاصة بحادث تحطم الطائرة أمس الأحد.
وأدلى الرئيس بالنيابة بهذه التصريحات خلال ترؤسه اجتماعا للمقر المركزي للإجراءات المضادة للكوارث اليوم الاثنين.
وقال تشيه إن وزارة الأراضي والنقل ستقود تشغيل مركز دعم متكامل لتقديم تفسيرات وإجابات سريعة لأسئلة أسر الضحايا.
وأمر تشيه الجهات الحكومية ذات الصلة بالتعاون بنشاط لتقديم الدعم للعائلات الثكلى والمصابين، كما أمر وزارة النقل والشرطة بإجراء تحقيقات شاملة في الحادث، وكذلك إجراء فحص للسلامة على نظام تشغيل الطائرات في جميع أنحاء البلاد من أجل منع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا.
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