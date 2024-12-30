قُضاة المحكمة الدستورية يعقدون اجتماعا اليوم الاثنين

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سيعقد قُضاة المحكمة الدستورية اجتماعا اليوم الاثنين وسط ضغوط متزايدة للنظر في قضايا عزل متعددة، بما في ذلك قضيتا عزل الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء "هان دوك سو". وسوف يُعقد الاجتماع في الساعة 2 بعد الظهر برئاسة القاضي "مون هيونغ بيه".ومن المتوقع أن يستعرض القضاة قضية عزل الرئيس يون، بالإضافة إلى الإجراءات والأساليب المتعلقة بقضية عزل رئيس الوزراء هان.وعند سؤاله عن كيفية تعامل المحكمة مع قضية عزل هان، قال القاضي "كيم هيونغ دو" للصحفيين اليوم الاثنين إن القضاة بحاجة إلى مناقشة الأمر، موضحا أنه لم يتم تحديد جدول أعمال محدد للاجتماع.وفي تعليقه على حادث تحطم الطائرة في مطار "موآن" الدولي، أعرب كيم عن حزنه وقدم تعازيه لعائلات الضحايا، لكنه أضاف أن هذه المأساة لن تؤثر على جدول قضايا العزل.