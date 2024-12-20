طلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس يون بسبب الأحكام العرفية

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طلبت هيئة التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس "يون صوك يول"، في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية الأحكام العرفية التي وقعت في 3 ديسمبر.وأعلنت مجموعة مشتركة من المحققين من الهيئة والشرطة أنها قدمت الطلب إلى محكمة المنطقة الغربية في سيول عند منتصف ليلة الاثنين، حيث يُشتبه في تورط يون في الخيانة وإساءة استخدام السلطة.وكان الرئيس يون قد رفض ثلاث استدعاءات من الهيئة للمثول للتحقيق بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية. وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها طلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس كوري وهو في السلطة.وفي حالة إصدار المذكرة، سيتمكن المحققون من استجواب الرئيس يون وهو رهن الاحتجاز لمدة تصل إلى 48 ساعة.يذكر أنه يُطلب إصدار مذكرة توقيف عندما لا يتعاون المشتبه به مع التحقيقات.