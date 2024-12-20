وزير الخارجية يعرب عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم طائرة جيجو

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أعرب وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" عن صادق تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم طائرة جيجو.وقال الوزير "تشو" في منشور على موقع "إكس" اليوم الاثنين، إن حادث تحطم الطائرة المأساوي الذي وقع في مطار "موان"، تسبب في صدمة كبيرة وأثار حزنا عميقا في قلوبنا.وأضاف أن أكثر شيء مؤلم في هذا الحادث هو مقتل عدد كبير من الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، بمن في ذلك شخصان من تايلاند.ومن جانبها، أعربت رئيسة وزراء تايلاند "باتونغتارن شيناواترا" على موقع "إكس" عن تعازيها لأسر ضحايا الحادث، وأمرت وزارة الخارجية التايلاندية بدعم أسر المواطنين التايلانديين اللذين لقيا حتفهما في الحادث، في أسرع وقت ممكن.من جهة ثانية، طالبت السفارة التايلاندية لدى كوريا الجنوبية مكتب رئيسة الوزراء التايلاندية بتنكيس العلم حتى يوم الرابع من يناير القادم حدادا على ضحايا حادث تحطم طائرة جيجو وعزاء لأسرهم.