الحكومة تكشف بشفافية عن عملية التحقيقات في حادث تحطم طائرة جيجو لأسر الضحايا

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أكد "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري أن الحكومة سوف تكشف بشفافية عن عملية التحقيقات في حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير"، لأسر ضحايا الحادث.جاء ذلك خلال اجتماع للمقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث وإجراءات السلامة، عقد اليوم الاثنين، حيث قال "تشيه" إن الحكومة ستقوم بإبلاغ أسر الضحايا بعملية التحقيقات في الحادث حتى قبل ظهور نتائج التحقيقات النهائية.وأمر "تشيه" وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل ووكالة الشرطة الوطنية بإجراء تحقيقات صارمة في أسباب الحادث، وأصدر تعليمات بإجراء فحص السلامة على نظام تشغيل الطائرات والمطارات في جميع أنحاء البلاد من أجل منع تكرار وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.وأعرب القائم بأعمال الرئيس "تشيه" مجددا عن عميق تعازيه لأسر الضحايا.