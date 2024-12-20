كيم جونغ أون يؤكد على أهمية التنمية الاقتصادية الإقليمية الذاتية

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أكد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على أهمية التنمية الاقتصادية الإقليمية الذاتية من خلال الاستفادة من الموارد الإقليمية.جاء ذلك في كلمة ألقاها "كيم" في حفل افتتاح مزرعة للأسماك أقيم أول من أمس السبت في مدينة شينبو، حيث دعا المدن والبلدات الأخرى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بواسطة التنمية الاقتصادية الإقليمية وتأمين قوة دافعة من خلال تطوير استغلال الموارد الطبيعية والظروف الاقتصادية المواتية الخاصة بها.وقال "كيم"، في إشارة إلى سكان شينبو، إنه من المهم أن يدركوا تماما من خلال الممارسة العملية أن مفتاح الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي يقع على عاتقهم.وعلى هامش حضوره حفل افتتاح مزرعة الأسماك، قام "كيم" بجولة في مرافق المزرعة، بما في ذلك منشأة لمعالجة المحار الصدفي، كما تفقد مختلف المنتجات البحرية، وأصدر تعليمات ببذل أقصى الجهود لزيادة ربحية المزرعة وفعاليتها.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها "كيم" بزيارة لمزرعة شينبو للأسماك خلال 6 أشهر.