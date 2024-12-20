كوريا الشمالية تعين رئيسا جديدا للوزراء

Photo : YONHAP News

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه تم تعيين أمين عام حزب العمال الحاكم "بارك تيه سونغ" في منصب رئيس الوزراء بدلا من "كيم دوك هون".وتم ذلك ضمن تعديل لمسؤولي حزب العمال جرى في ختام الاجتماع العام السنوي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم الذي عقد خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري برئاسة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ويعد "بارك" من بين أبرز مساعدي "كيم"، حيث حضر محادثات القمة التي جرت بين "كيم" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في مركز فوستوتشني الفضائي في روسيا العام الماضي.كما عمل "بارك" عضوا في هيئة رئاسة المكتب السياسي خلال الدورة الأخيرة لحزب العمال، ورئيسا للجنة العلمية والتعليمية للحزب.وبناء على التعديل الأخير، ترك "كيم دوك هو" منصبه بعد 4 سنوات و4 أشهر من توليه المنصب في أغسطس من عام 2020 عن عمر يبلغ 59 عاما.وفي التعديل الوزاري، تم أيضا تعيين نائب وزير الدفاع "كيم جونغ غوان" نائبا لرئيس الوزراء، بينما تم تعيين "كوان سونغ هوان" في منصب وزير تنمية الموارد.وبالإضافة إلى ذلك، تم تعيين كل من وزيرة الخارجية "تشيه سون هي" ورئيس هيئة الأركان المشتركة "لي يونغ كيل" عضوين جديدين في المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال.