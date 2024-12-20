الحكومة تكشف عن تفاصيل تتعلق بالتحقيق في حادث تحطم طائرة جيجو

Photo : YONHAP News

عقدت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل جلسة إحاطة اليوم الاثنين بشأن حادث تحطم طائرة جيجو، حيث كشفت عن تفاصيل تتعلق بالتحقيق في الحادث.وقالت الوزارة إنها سوف تنقل الصندوق الأسود للطائرة المحطمة إلى مركز الاختبار والتحليل بمطار كيمبو في سيول لإجراء تحقيقات شاملة في الحادث.وأضافت أن المظهر الخارجي للصندوق الأسود يوضح تعرضه لأضرار جزئية، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان تحليل الصندوق ممكنا أم لا، إلا بعد التحقق من حالته في مركز الاختبار والتحليل.وقالت إنها ستقوم بتحديد الوضع عند وقوع الحادث من خلال بيانات الاتصال بين برج المراقبة والطائرة المنكوبة، والمقابلات مع مراقبي الحركة الجوية الذين كان يعملون في برج المراقبة وقت الحادث.وأكدت أن مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي سيشارك في التحقيقيات في الحادث، وأنها طلبت من شركة "بوينغ" الأمريكية والشركة المنتجة لمحركات الطائرة المشاركة في التحقيقات.