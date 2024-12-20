المحكمة تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون

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أصدرت محكمة سيول مذكرة اعتقال بحق الرئيس "يون صوك يول"، الذي يخضع للتحقيق للاشتباه في الخيانة وإساءة استخدام السلطة فيما يتصل بقضية الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.وقد أصدرت محكمة منطقة سيول الغربية مذكرة الاعتقال اليوم الثلاثاء استجابة لطلب قدمه في اليوم السابق فريق مشترك من المحققين من مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين، والشرطة، ووزارة الدفاع.وتسمح مذكرة الاعتقال للمحققين باستجواب يون في أثناء احتجازه لمدة تصل إلى 48 ساعة، كما أصدرت المحكمة مذكرة تفتيش.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس كوري وهو في منصبه.ومن المتوقع أن يرسل مكتب التحقيق في قضايا الفساد، الذي يقود هذه التحقيقات، مسؤولين إلى مقر الرئاسة قريبا لتنفيذ مذكرة الاعتقال.وكان يون قد رفض في السابق ثلاثة استدعاءات من مكتب التحقيق في قضايا الفساد للحضور للاستجواب.