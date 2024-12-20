إقامة مراسم تأبين لضحايا حادث طائرة جيجو في جميع أنحاء كوريا

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أعلنت وزارة الأمن والسلامة العامة في كوريا الجنوبية أمس الاثنين أنه ستتم إقامة مراسم تأبينمشتركة في 88 موقعا في جميع أنحاء البلاد، لضحايا حادث تحطم الطائرة التابعة لخطوط جيجو الجوية، الذي وقع أول من أمس الأحد.وسوف تُقام مراسم التأبين في أماكن أخرى تشمل البوابة الرئيسية لمبنى بلدية سيول.وسوف تستمر مراسم التأبين حتى الرابع من يناير، وهو اليوم الأخير لفترة الحداد الوطني، بينما تستمر مراسم التأبين في مقاطعة جنوب "جولا" ومدينتيْ "سيجونغ" و"كوانغ جو" لفترة غير محددة.وقد تم إلغاء العديد من الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الجديدة التي كان من المقرر إقامتها في جميع أنحاء البلاد، حدادا على ضحايا الحادث.وقررت هيئات التلفزيون الكبرى الثلاث، بما في ذلك "كي بي اس"، إلغاء بث حفلات توزيع الجوائز السنوية.