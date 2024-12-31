زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم ينتقد إصدار مذكرة اعتقال الرئيس يون

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قال "كوان صونغ دونغ" زعيم التكتل البرلماني لحزب "قوة الشعب" الحاكم إنه "من غير المناسب" أن تصدر المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس "يون صوك يول".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم للصحفيين اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن محاولة اعتقال رئيس وهو في منصبه من خلال إجراء الطوارئ المتمثل في مذكرة الاعتقال ليست هي الطريقة المناسبة.وأضاف كوان أن مذكرة الاعتقال تصدر عندما يكون هناك خطر كبير من قيام المشتبه به بتدمير الأدلة أو الفرار، ولكن لا يوجد مثل هذا الخطر في قضية الرئيس يون وكان ينبغي لسلطات التحقيق أن تكون أكثر حذرا.وعندما سئل عما إذا كان ينبغي على يون الامتثال لمذكرة الاعتقال، قال كوان إنه يعتقد أن يون سيستجيب بشكل صحيح، وأضاف أنه ليس من حق الحزب التدخل في الأمور المتعلقة بمحاكمة يون والتحقيقات ذات الصلة الجارية حاليا.وكانت محكمة منطقة سيول الغربية قد أصدرت مذكرة الاعتقال اليوم الثلاثاء بحق يون الذي يخضع للتحقيق للاشتباه في الخيانة وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بقضية الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.