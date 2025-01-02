يون يتعهد لمؤيديه بالقتال حتى النهاية

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تعهد الرئيس الكوري المعزول "يون صوك يول" "بالقتال حتى النهاية" من أجل حماية البلاد، وذلك في رسالة وجهها إلى أنصاره أمس الأربعاء.وقرأ المحامي "صوك دونغ هيون" رسالة "يون" أمام أنصاره الذين تجمعوا في يوم رأس السنة الجديدة عند مقر إقامته، في مظاهرة حاشدة للتعبير عن معارضتهم لعزله.وفي الرسالة المكونة من صفحة واحدة والتي قرأها المحامي صوك في حوالي الساعة 7:30 مساء، قال "يون" إن البلاد في خطر بسبب القوى الداخلية والخارجية التي تنتهك سيادتها وأنشطة الجماعات المناهضة للدولة.وأعرب "يون" عن امتنانه لمؤيديه قائلا إنه ظل يشاهد جهودهم لحماية الديمقراطية الحرة في البلاد والدستور عبر البث المباشر على موقع يوتيوب.وأضاف الرئيس المعزول أن الديمقراطية الحرة، التي يكون فيها كل مواطن هو صاحبها وليس الدولة أو الحزب، سوف تنتصر بالتأكيد، متعهدا بالقتال حتى النهاية من أجل حماية البلاد مع مؤيديه.