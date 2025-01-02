72% من الكوريين يعتبرون مرسوم الأحكام العرفية غير دستوري

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اتضح من خلال استطلاع للرأي أجرته شبكة "كي بي إس" أن أكثر من 70% من المواطنين الكوريين الجنوبيين يعتبرون مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس "يون صوك يول" مؤخرا، غير دستوري، وأنهم يعتقدون أنه ارتكب جريمة خطيرة.ووفقا لاستطلاع "كي بي إس" الذي أجرته شركة "هان كوك" للأبحاث قبل عطلة رأس السنة الجديدة في الفترة من الأحد إلى الثلاثاء، وشمل ألف شخص بالغ، اعتبر 72% من المشاركين أن قرار الرئيس بفرض الأحكام العرفية غير دستوري وأنه جريمة خطيرة، بينما اعتبره 24% منهم بأنه ممارسة دستورية للسلطات الرئاسية.وفيما يتعلق بتمرير البرلمان لمقترح عزل يون، قال 73% إنه قرار جيد، بينما قال 25% إنه قرار سيئ. وقال 69% من المشاركين إن المحكمة الدستورية يجب أن تؤيد العزل، بينما قال 26% إن المحكمة يجب أن ترفضه.وقال 42% إنهم يؤيدون الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، بينما قال 24% إنهم يؤيدون حزب قوة الشعب الحاكم.وتبلغ نسبة الثقة في هذا الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.1 نقطة مئوية.